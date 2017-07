Sing meinen Song: Fünfte Staffel ist bestätigt! - Nach dem Megaerfolg der letzten Staffel war es eigentlicht nur noch Formsache. Und jetzt ist es auch fest: VOX bestätigt, dass 2018 die fünfte Staffel von "Sing meinen Song" kommt.

Nach der vierten Staffel ist das auch kein Wunder, denn die Folgen setzten bei den Quoten neue Bestmarken. Und das, obwohl die Angst groß war, ob The BossHoss die Rolle des Gastgebers, die zunächst Xavier Naidoo innehatte ebenso erfüllen können. Doch anscheinend hat die Sendung eher davon profitiert, dass der mittlerweile recht kontroverse Sänger nicht mehr dabei ist.

Michael Patrick Kelly sorgt für Rekorde

Ein großer Gewinn für die Sendung war zudem auch Michael Patrick Kelly. Parallel zur "Sing meinen Song"-Staffel feierte der Rest der Kelly Family (ohne Maite Kelly) das große Live-Comeback und veröffentlichte das neue Album "We Got Love". So war natürlich von Anfang an ein gesteigertes Interesse an Michael Patrick Kelly und vor allem auch an seinen Gründen, nicht beim Kelly Revival mitzumachen, vorhanden. Das erklärt auch, warum die Folge mit seinen Songs die quotenstärkste der Show-Historie war.

In der kommenden fünften Staffel von "Sing meinen Song" werden wieder andere Künstler dabei sein. Zuvor werden aber Michael Patrick Kelly, Stefanie Kloß, Leny Meyer-Landrut, Moses Pelham, Gentleman, Mark Forster und The BossHoss noch einmal im Dezember in "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" zu sehen sein. Das Weihnachtskonzert gehört mittlerweile fest zu den jeweiligen Staffeln dazu.