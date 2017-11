Sky du Mont: "Ich habe mich unsterblich in diese Frau verliebt"

Seitdem Sky du Mont und seine Ex-Frau Mirja offiziell getrennt sind, wird wild über mögliche neue Partner des Paares spekuliert. Beide sind eigenen Angaben zufolge noch single.

Dennoch sprach Sky du Mont mit "Bunte" jetzt über eine scheinbar wichtige Frau in seinem Leben: "Ich habe mich unsterblich in diese Frau verliebt und mir gedacht, die will ich heiraten", so der Schauspieler über eine ihm damals fremde Frau, in dessen Haus er als junger Mann einmal hineinspaziert war.

Mirja & Sky du Mont: Wieder glücklich vereint

"Ich weiß noch, dass ich mit 24, 25 zu einer Frau ins Haus gegangen bin. Da spielte ein kleiner Junge und es roch nach Kuchen", so du Mont weiter. Er wuchs ohne Kontakt zu seinem Vater auf und lebte als Junge auf Internaten in Deutschland und der Schweiz. Seine Mutter wohnte in England.

Sky du Mont: "Da war immer diese Sehnsucht nach heiler Welt, nach etwas Festem"

Seine einsame Jugend macht er laut "Bunte" heute für Gedanken wie den an die fremde Frau von damals und auch seine vielen Hochzeiten verantwortlich. Viermal war Sky du Mont insgesamt verheiratet.

"Das war ein Zuhause. Ich habe immer eine Familie und ein Zuhause gesucht. Da war immer diese Sehnsucht nach heiler Welt, nach etwas Festem", so du Mont. "Diese Sehnsucht habe ich sehr, sehr lange gehabt. Und das war sicherlich ein Grund, warum ich mich mehrmals verheiratet habe."