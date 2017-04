"Small Boobs": Vanessa Mai wird von ihren Fans gefeiert

Eins ist klar, Vanessa Mai kann auf eine treue Fangemeinde blicken - aber für diesen Post wurde die schöne Sängerin jetzt besonders gefeiert!

Auf Instagram teilte die 24-Jährige einen kurzen Clip mit ihren Followern, auf dem sie im sexy bauchfreien Top lässig in die Kamera zwinkert.

In Anlehnung an Popstar Zara Larsson, die den selben Kommentar am Donnerstag unter ihr eigenes Video gesetzt hatte, schreibt Vanessa Mai:

"Small boobs, big dreams."

A post shared by Vanessa Mai (@vanessa.mai.official) on Apr 14, 2017 at 7:17am PDT

Ein cooler Clip, mit dem die derzeitige "Let's Dance"-Kandidatin selbstbewusst zu sich steht und auf Silikonzwang und künstliche Beautyideale pfeifft!

Und ein Statement, für das Vanessa Mai binnen kürzester Zeit von ihren Anhängern gefeiert wird!

"Perfekt ist perfekt, egal welche Größe!", schreibt ein Unser ganz begeistert, "Du bist doch verrückt, du bist schön so wie du bist!" und "Bleib bitte so natürlich!", schließen sich auch andere an.

Tja, wie es aussieht, ist die Fanliebe mindestens genau so groß, wie die Träume der Schlagersängerin!