Arme Cathy Lugner!

Es scheint, als hätte sie während ihrer Ehe mit Richard Lugner mehr gelitten, als sie es bisher zugeben wollte. Allerdings war wohl nicht nur ihr Ex-Mann dafür verantwortlich, dass sie in Wien einfach nicht glücklich werden konnte.

In einem Live-Video auf Facebook gestand die 27-Jährige, dass sie keine Freundschaften knüpfen konnte. In dem Video sitzt sie neben ihren guten Freundinnen aus Deutschland und erklärt: „Ich hab jetzt so eine coole Mädels-Truppe gefunden. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, weil mir das in Wien nie gelungen ist, Freundinnen zu finden“.

Glücklicherweise ist Cathy nun von Menschen umgeben, die sie lieben und mit denen sie gerne Zeit verbringt. Die Einsamen Tage gehören endgültig der Vergangenheit an. Nun muss nur noch ihr Liebeszauber wirken...