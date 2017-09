Sofia und Carl Philip von Schweden: So heißt ihr Baby

Ganz Schweden jubelte letzte Woche, als verkündet wurde, dass Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Doch was den Namen anging, machte das Paar noch ein Geheimnis. Jetzt verkünden sie endlich, wie ihr kleiner Prinz heißt!

Wie es die Tradition besagt, gab Opa König Carl Gustaf von Schweden den Namen des Babys bekannt. Der Mini-Prinz trägt den schönen Namen: Gabriel Carl Walther.

Das bedeutet der Name Gabriel Carl Walther

Der Name Gabriel ist eine Überraschung, da er in der Familie nicht gängig ist. Doch die zwei anderen Namen sprechen für sich. Carl ist nicht nur der Name von Papa Carl Philip, sonder auch von Opa König Carl Gustaf. Und Walther hieß sowohl der Papa von Königin Silvia und auch ihr Bruder.