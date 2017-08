"Das Sommerhaus der Stars" ist eine echte Belastungsprobe für die Promis! Zwei Beziehungen sind daran sogar gescheitert: Helena Fürst und Ennesto Monte gehen getrennte Wege und auch Saskia Atzerodt gab ihrem Verlobten Nico Schwanz nach der Show den Laufpass. Doch sind die beiden jetzt heimlich wieder ein Paar?

Das Sommerhaus der Stars: Nico Schwanz und Saskia Atzerodt und ihre On-Off-Liebe

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt führten von Anfang an einen On-Off-Beziehung. Sie trennten und versöhnten sich in aller Öffentlichkeit. Es würde also niemanden wundern, wenn es nun schon wieder der Fall wäre. Mal abgesehen davon, dass so eine öffentliche Trennung die beste PR für "Das Sommerhaus der Stars" ist. Und davon bekommen die beiden nicht zu wenig. Saskia und Nico gaben schließlich zahlreiche Interviews zu dem Thema!

Jetzt deuten Nachrichten bei Facebook daraufhin, dass Nico Schwanz und Saskia Atzerodt sich vielleicht schon wieder annähern!

Das Sommerhaus der Stars: Gemeinsame Fotos

Weder Nico Schwanz und Saskia Atzerodt haben die gemeinsamen Fotos bei Facebook gelöscht. Und Saskia überrascht nun mit einem eindeutig , zweideutigem Spruch. Bei Facebook philosophiert sie: "Und dann stehst du lächelnd auf deinem Weg, schaust zurück und denkst: Damals dahinten, als ich dachte es geht nicht mehr weiter." Damals ging es nicht weiter - jetzt aber doch wieder?

Auch Nico Schwanz sorgt mit einer Aussage für Verwirrung! Auf die Frage , ob eine Userin ihn nackig sehen darf, antwortet er: "Nene, das darf nur meine Partnerin!" Ob er damit seine Saskia meint, die wieder in seinem Leben ist? Oder den Begriff allgemein benutzt, wird nicht ganz klar.

Fakt ist: Die Saskia Atzerodt und Nico Schwanz sind immer für eine Überraschung gut. Und da würde es auch niemanden wundern, wenn sie doch plötzlich wieder miteinander anbandeln...