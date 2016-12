Sonja Zietlow will die Lombardis nicht im Dschungelcamp haben

So mancher hat vielleicht darauf gehofft, dass an den Gerüchten, Pietro und Sarah Lombardi würden gemeinsam ins Dschungelcamp gehen, etwas dran ist. Das hätte wohl ein Drama gegeben, wie es das Dschungelcamp noch nie gesehen hätte.

Doch wie es aussieht, bleibt den beiden das erspart. Und ausgerechnet die scharfzüngige Dschungelcamp Moderatorin Sonja Zietlow bezieht hier eine mahnende Position. Sie ist der Meinung, es gebe Dinge, "die sollte man als Ehepaar unter sich ausmachen". An und für sich ist die Dschungelcamp-Moderatorin aber nicht gegen die Idee ein Ehepaar nach Australien zu schicken. "Das bringt noch mal eine ganz andere Beziehungsebene ins Camp", überlegt sie laut.

Darüber hinaus erklärt sie aber auch, wo sie Probleme für das Dschungelcamp selbst bei dieser Überlegung sieht. "Die Lombardis klingen grundsätzlich toll - nur: Was wollen die denn bei uns noch Geheimes zeigen, was sie in den letzten Jahren nicht schon freiwillig breitgetreten haben wie einen Flurteppich?", erklärte Sonja Zietlow im Gespräch mit TV Digital.

So, wie es derzeit aussieht, stehen die Kandidaten für das Dschungelcamp sowieso fest und da sind Sarah und Pietro Lombardi nicht dabei. Hier noch einmal die Übersicht, wer im Januar nach Australien fliegt.