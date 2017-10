Sophia & Bert Wollersheim: Sie werden heute geschieden

Jetzt ist es entgültig! Sophia und Bert Wollersheim sind geschieden. Das verkündete Bert Wollersheim jetzt selbst auf Instagram.

"Guten Morgen Mitbürger. Sophia und ich werden heute geschieden", schrieb er zu einem Bild seines Rücken-Tattoos. Einst stand dort nämlich der Künstlername seiner Ex-Frau "Sophia Vegas". "Sophia" ist jetzt durchgestrichen. Stattdessen steht auf Bert Wollersheims Rücken nun "Las Vegas".

"Ich möchte meiner Frau an dieser Stelle danken, für die guten und schönen Jahre, welche wir gemeinsam haben durften. Denn was gut war, bleibt gut. Wir fühlen uns inzwischen wohl, also bitte keine mittleidigen Kommentare", so Bert Wollersheim weiter.

Kaum wiederzuerkennen: So krass hat sich Sophia Wollersheim verändert

Dazu postete er den Hashtag "friendship". Es scheint also, als wäre das einstige Ehepaar noch immer gut miteinander befreundet. Sophia hat sich noch nicht geäußert.

Das Paar hatte sich am 9. November 2010 in Las Vegas das Jawort gegeben. Seit 4. Juni 2016 leben sie getrennt.