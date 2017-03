Sophia Cordalis: Pink-Stopp von Papa Lucas

Ist die Katze aus dem Haus ... sucht der Papa die Kleider aus!

Daniela Katzenberger ist dafür bekannt, ein leidenschaftlicher Fan der Farbe Pink zu sein.

Ob bei Kleidung oder Accessoires, die Vorliebe der Blondine zieht sich wie ein pinker Faden durch den Kleiderschrank der Katze und macht auch vor Töchterchen Sophia keinen Halt!

Auf so gut wie jedem Foto, dass die Kultblondine von ihrer süßen Prinzessin teilt, trägt Sophia mindestens ein rosa Kleidungsstück - umso ungewohnter war der Look, in dem man die 1-Jährige jetzt auf Facebook entdeckte!

Dort postete Mama Dani zwei süße Strandfotos von Sophia, die in ihrer Abwesenheit von Papa Lucas Cordlis gemacht wurden.

Im niedlichen Streifenlook spielt die kleine Sophia ganz in Blau im Sand - auch den Fans ist sofort klar, dass diese Kleiderwahl nur von Papa Lucas getroffen worden sein kann!

"", schreibt ein Fan zu einem lachenden Smiley, "Steht ihr super ... " und "", finden auch andere.

Ob rosa oder nicht - das Mini-Kätzchen Sophia ist einfach immer zuckersüß!