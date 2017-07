Sophia Thiel: So will sie jetzt ihr Sixpack zurück

Sie gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Models Deutschlands, mit ihren Posts motiviert sie tausende Frauen dazu, sich fit zu halten. Keine Frage - Sophia Thiel steht für eiserne Disziplin und einen absoluten Vorzeige-Body. Doch in letzter Zeit musste die Blondine immer mehr fiese Kommentare verkraften. Dabei dreht es sich vor allem um ihren Bauch...

Biggest Loser: Trainerin Sophia Thiel wird im Netz gemobbt

In einem offenen Statement erklärte Sophia Thiel jetzt bei Instagram: "Mir ist bewusst, dass ich in meinen neuesten Fotos und Videos fülliger und undefinierter als sonst aussehe und weniger Bilder von einem gestähltem Sixpack hochlade und das aus einem einzigen Grund - weil ich zur Zeit keines habe!"

Sophia Thiel verrät ihr Fitness-Geheimnis

Und sie wehrt sich gegen die Hater: "Fühle ich mich dadurch nun weniger Wert oder schäme mich?! Nein, EIGENTLICH nicht, da ich mit der Zeit meinen Körper in jeder Form gelernt habe zu akzeptieren - doch vor allem hier auf Social Media kommt mir es manchmal so vor, als wäre Gewichtszunahme ein absolutes Unding und so erntet man dann auch schnell (etwas unsensibel gewählte) Kommentare..."

Doch Sophia Thiel wäre natürlich nicht Sophia Thiel, wenn sie nicht trotzdem schon wieder an ihren Bauchmuskeln arbeiten würde. Gegenüber inTouch verriet sie jetzt, wie sie ihr Sixpack zurückbekommen möchte. "Mich motivieren immer Klassiker wie 'Enter Sandman' von Metallica oder Songs von Limp Bizkit. Oder man schreibt sich Motivations-Sprüche auf Notiz-Zettel und klebt sie überall hin, wo man sie sieht, zum Beispiel an den Kühlschrank oder an den Badezimmerspiegel", erklärt sie ihr Fitness-Geheimnis.

