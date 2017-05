Sophia Thomalla: Die Wahrheit über das Gavin Rossdale-Foto - So langsam wird das Bild klarer. Zuletzt hatte man noch den Wissensstand, dass Sophia Thomalla mit Gavin Rossdale knutscht, mit Andy LaPlegua verheiratet ist und mit Till Lindemann ein Liebescomeback einläutet. Obendrein hatte sie aber gesagt, dass offene Beziehungen nicht er Fall seien. Immerhin wissen wir mittlerweile, dass die Ehe mit LaPlegua nur noch auf dem Papier besteht und bereits geschieden wird.

Sophia Thomalla: Erneutes Foto mit Gavin Rossdale

Nun tauchte ein Foto auf, dass Sophia Thomalla und Gavin Rossdale von hinten zeigte. Sie verbrachten gemeinsam Zeit in Atlanta. Nun bezog das Tattoo-Model erstmals zu dem zufälligen Fan-Foto Stellung. Im Gespräch mit RTL gibt sie auf die Frage, wer auf dem Foto zu sehen ist, augenscheinlich angespannt zu: "Ja das bin ich. Das ist unschwer zu erkennen." Auf die Frage, was Til Lindemann dazu sagt, erwidert sich nur: "Das müssen Sie Herrn Lindemann fragen, was er darüber denkt, aber der gibt ja leider keine Interviews." Und das klingt, als sei sie auch ganz froh darüber.

Für wen trägt Sophia Thomalla das "G" wirklich?

Obendrein trägt Sophia Thomalla eine Kette mit dem Buchstaben "G". Der Anhänger sei aber ganz anders zu interpretieren. Das "G" stehe für das Magazin "Grazia", dem sie kürzlich ein längeres Interview gegeben habe. Abgesehen davon, dass das "G" schonmal nicht aussieht wie das im Logo des Magazins, wirkt es doch eher unüblich, dass Sophia diesen Schmuck dann auch noch bei einem Event auf dem roten Teppich trägt.

Aber wenn es alles so einfach ist und sie wirklich mit Gavin Rossdale zusammen ist, dann kehrt bei Sophia Thomalla im Liebeskarussell wohl doch endlich wieder etwas Ruhe ein.