Sophia Thomalla: Gavin Rossdale bestätigt die Beziehung

Auch wenn Sophia Thomalla und Gavin Rossdale immer wieder zusammen gesehen wurden, wollte sich bisher keiner der beiden so richtig zu der Beziehung äußern. Nun packte der Rockstar allerdings vor laufenden Kameras aus.

In der TV-Show „Loose Women“ bekannte er sich endlich zu der 27-Jährigen. Es scheint ihm durchaus ernst mit ihr zu sein, denn er hat Sophia sogar schon seine Kinder vorgestellt – zumindest virtuell. „Sie haben zum leichten Kennenlernen schon Mal gefacetimed“, erzählt der 51-Jährige. Er wolle sich zunächst aber ganz sicher sein, dass seine Flamme dauerhaft in seinem Leben bleibt, bevor es zu einem richtigen Treffen mit seinen Söhnen kommt.

Nur auf Gavins Ex-Frau Gwen Stefani wird das Model wohl nicht treffen. „Anders herum hat es auch nicht geklappt, also wüsste ich nicht, warum", witzelt der Rocker und spielt damit wohl auf Blake Shelton an, der in einer Beziehung mit der „No Doubt“-Sängerin ist.