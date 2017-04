Sophia Thomalla: „Grusel-Füße“ lösen Shitstorm aus

Kaum zu glauben, aber auch eine schöne Frau wie Sophia Thomalla gerät manchmal in den Fokus von Body-Kritik. Auf den ersten Blick sieht die 27-Jährige perfekt aus, doch einige ihrer Fans schauten bei einem ihrer aktuellsten Selfies besonders genau hin.

Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 9. Apr 2017 um 7:35 Uhr

Die Moderatorin zeigt sich auf Instagram in einer lässigen Jeans und einem kurzen Top. Ein heißer Anblick! Ihre Follower bemerken jedoch schnell ihre nackten Füße und nehmen sie genauer unter die Lupe.

„Bei den Füßen wird einem ja übel so früh am Morgen“, schreibt ein entsetzter User. Viele finden, dass die Füße von Thomalla zu dünn, knochig und verformt sind. „Perfekt sieht anders aus“, sind sie sich sicher. Doch es gibt auch Fans, die ihr Idol gerade aus diesem Grund noch sympathischer finden. „Lass dir keinen Quatsch erzählen“, fordern sie Sophia auf. „Deine Füsse sind gut so wie sie sind. Perfektion ist langweilig!“