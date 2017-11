Sophia Thomalla ist geschieden!

Ganze 600 Tage waren Sophia Thomalla und Andy LaPlegua verheiratet. Jetzt sind sie offiziell geschieden! Das berichtet aktuell "Bild".

Sophia Thomalla: Ihre Ehe hielt 600 Tage

Die Scheidung verlief ohne großes Tamtam. Sophia Thomalla und Andy haben schon letztes Jahr ihre Ehe beendet. Wie die "Bild" berichtet, hat Andy die Scheidung erst am 23. Oktober offiziell eingereicht. Seit dem 1. November sind sie nun geschieden. "Es stimmt, das Kapitel ist abgeschlossen", bestätigt auch Sophia Thomalla gegenüber "Bild".

Sophia Thomalla: Hat Gavin Rossdale etwas mit der Scheidung zu tun?

Schon vor der Scheidung zeigte sich Sophia Thomalla mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Sie ist immer wieder mit Gavin Rossdale unterwegs. Ob er etwas mit der Scheidung zu tun hat? "Zu dem Thema habe ich in der Vergangenheit nichts gesagt. Und das soll auch so bleiben. Die Entscheidung, die Ehe zu beenden, ist völlig unabhängig davon, wo oder mit wem ich unterwegs bin. Gefühle sind wie sie sind", so Sophia zu "Bild".