Sophia Thomalla: Neue Haare, neuer Mann - Eigentlich könnte man sagen, Sophia Thomalla würde ein recht bewegtes, aber an sich nicht spektakuläres Single-Leben führen. Wenn sie nicht noch mit Rocker Andy LaPlegua verheiratet wäre, mit Ex-Freund Til Lindemann wenigstens gut befreundet und laut eigener Aussage vergeben wäre. Die Lage bleibt verwirrend. Momentan geht man übrigens davon aus, dass sie mit Rockstar Gavin Rossdale zusammen ist.

Fans sind geschockt: So dünn ist Sophia Thomalla

Gleich zwei Fotos sorgen nun aber erneut für Aufregung. Auf dem ersten Foto sichert sich Sophia die Aufmerksamkeit ihrer Fans, indem sie ihre neue rotbraune Haarpracht präsentiert. Das nächste Bild zeigt, sie auf dem Schoß von Boxer Michael Wallisch. Keine Sorgen, der ist vergeben! Also doch keine Aufregung?

Das verbindet Sophia Thomalla und Michael Wallisch

Offenbar ist Angi Kann die Freundin von Michael Wallisch nicht so eifersüchtig wie viele männliche Fans von Sophia Thomalla, die äußerst ungehalten darüber sind, dass der Boxer mit seiner "starken Linken" an den Hintern des Models geht. Mehrere weibliche Fans hingegen sehen in den beiden ein tolles neues Promi-Paar.

Doch bei allen Irrrungen und Wirrungen im Liebeskarussell von Sophia Thomalla, ist Michael Wallisch wohl kein Teil des Puzzles. Offenbar hat er nicht nur mit Sophia, sondern auch mit Stiefvater Sven Martinek, Ex-Freund Til Lindemann und Mutter Simone Thomalla Kontakt. Zudem ist Michael Wallisch beim selben Management wie Sophia. Vielleicht ist das ja auch der Grund für den beherzten Griff an Sophias Hinterteil. Denn so konnte man sich der Aufmerksamkeit für den Boxer absolut sicher sein.