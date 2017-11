Sophia Thomalla: Riesen-Zoff mit Gwen Stefani um die Kinder

Obwohl die Sängerin sie nicht mögen soll, spielt Sophia Thomalla jetzt Ersatz-Mama für ihre Söhne...

Dieser Anblick dürfte Gwen Stefani überhaupt nicht gefallen: Nachdem es in den letzten Wochen immer ernster zwischen ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale und seiner neuen Freundin Sophia Thomalla wurde, wurde die Moderatorin jetzt zum ersten Mal mit Gwens Kindern Kingston, Zuma und Apollo abgelichtet. Sophia begleitete Gavin und die drei Jungs zum Lunch und anschließend zu einem Shopping-Trip in das Deko-Geschäft „Party City“ in Los Angeles.

Sophia Thomalla: Fieser Seitenhieb gegen Gwen Stefani

Sophia Thomalla hat Gwen Stefani noch nicht kennengelernt

„Sie wirkten wie eine kleine Familie. Sophia schien sehr vertraut mit den Kids und hatte den Jüngsten sogar auf dem Arm“, so ein Beobachter. Eigentlich müsste es Gwen doch freuen, dass sich ihr Nachwuchs so gut mit der Neuen ihres Verflossenen versteht... Doch da gibt es ein Problem: Die No-Doubt-Frontfrau soll alles andere als begeistert von Sophia sein. „Sie hat ihm gleich zu Anfang gesagt, dass sie ihre Kinder nicht in der Nähe ‚dieses Mädchens‘ sehen möchte“, verrät ein Bekannter.

Umso schlimmer dürfte es für Gwen sein, dass Gavin ihr Sophia offenbar noch nicht einmal vorgestellt hat, bevor sie ihre gemeinsamen Kids kennenlernte. „Ich sehe keinen Grund dafür. Für mich ist es wichtig, dass die Beziehung aus meiner Sicht stabil ist“, sagte der Rocker gerade erst in einem Interview. Doch Gwen scheint das anders zu sehen! „Ich bin eine Bärenmutter. Es ist mir sehr wichtig, dass ich meine Kinder beschützen kann“, betont die Blondine. Sie glaubt einfach nicht an die Langlebigkeit der Affäre und will nicht, dass sich ihre Söhne an ein junges Rock-Fangirl gewöhnen. „Die Jungs verlieren vielleicht ihr Herz an jemanden, der nicht bei Gavin bleibt und es nicht wirklich ernst meint“, so ein Freund von Gwen. Klingt nicht gerade nach einem guten Start für eine Patchwork-Familie.

Die Fotos seht Ihr im der neuen inTouch - ab heute im Handel.