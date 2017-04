Sophia Thomalla: Seitenhieb von Gwen Stefani

Arme Sophia Thomalla!

Nicht genug, dass nach ihren Knutsch-Bildern mit US-Star Gavin Rossdale öffentlich diskutiert wird, wie es um das Liebesleben der Schauspielerin bestellt ist - jetzt muss sie auch noch einen fetten Seitenhieb aus Hollywood einstecken!

Wie die OK gerade erfahren haben will, soll Gavins Ex-Frau Gwen Stefani ganz und gar nicht begeistert von der öffentlichen Knutsch-Arie ihres ehemaligen Gatten sein!

Laut berichten eines Insiders sei die Sängerin regelrecht ausgerastet:

"Gwen konnte nicht aufhören, mit den Augen zu rollen. Sie sagt, Gavin sehe aus wie ein Narr und sie sei froh, ihn los zu sein, aber es hätte einen Nerv getroffen", erklärte die Quelle.

Wie weiter bereichtet wird, wolle Gwen Stefani "dieses Mädchen" nicht in der Nähe ihrer Kinder sehen, genau so wenig wie die anderen Frauen, mit denen sich ihr Ex treffe.

Harte Worte, die auch für Sophia Thomalla nicht so leicht wegzustecken sein dürften - schließlich hatte sie Sängerin Gwen Stefani vor zwei Jahren noch öffentlich für ihren Style bewundert...