Sophia Thomalla und Gavin Rossdale: Jetzt ist es offiziell - Im Grunde genommen war doch relativ schnell klar, dass Sophias halbherzige Ausrede, dass sie Freunde seien und sich gut verstünden, nur die halbe Wahrheit ist. Jetzt scheint es offiziell zu sein. Nachdem sich in der letzten Zeit die Fotos gehäuft haben, auf denen sie mit dem Sänger von Bush zusammen in den USA unterwegs war, sehen wir sie nun Hand in Hand in aller Öffentlichkeit.

Offenbar bemerken Sophia Thomalla und der Ex-Mann von Gwen Stefani die Fotografen, versuchen sich aber nicht mehr zu verstecken. Es heißt, sie würden sich schon länger kennen, doch erst jetzt habe es so richtig zwischen ihnen gefunkt.

Sophia zwischen Till, Andy und Gavin

Die letzten Monate waren bei Sophia Thomalla recht turbulent. Nach der Trennung von Rammstein-Sänger Till Lindemann, sah man sie direkt mit dem norwegischen Sänger Andy LaPlegua von der Industrial-Metal Band Combichrist. Als man erfuhr, dass diese zwei sogar geheiratet haben, war es aber auch schon wieder vorbei. Stattdessen sah man Sophia wieder mit Till und zwischenzeitlich dann mit Gavin Rossdale.

Jetzt sieht alles danach aus, als habe sich das Thomalla-Liebeschaos endlich beruhigt.