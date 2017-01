Sophia Thomalla zeigt stolz ihre verkleinerten Brüste

Nachdem ja bekannt ist, dass Sophia Thomalla den großen Auftritt in sexy Kleidern mit tiefem Ausschnitt liebt, hätte man ihr nicht unbedingt zugetraut, dass sie sich unters Messer legt, um sich die Brüste verkleinern zu lassen. Doch wer denkt, die 27-jährige hätte durch den Eingriff ihren Sexappeal verloren, irrt!

Auf Instagram postet Sophia jetzt erstmals nach ihrer Schönheits-OP etwas freizügigere Fotos, die den Blick auf ihr Dekolleté freigeben. Während sie früher noch ein D-Körbchen trug, hat sie jetzt ein B-Körbchen. Ihren Fans gefällt die Verwandlung überraschend gut. „Du siehst auch mit kleinerer Oberweite einfach heiß aus“, schreibt ein Instagram-User. Ein anderer stimmt zu: „Das sieht vieeel besser aus!“

Ein von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 5:55 Uhr

Anscheinend sieht Sophia selbst das genauso und zeigt sich daher auch in gewohnt selbstbewussten Posen auf ihren Fotos. Also müssen ihre Fans wohl auch in Zukunft nicht auf sexy Schnappschüsse und aufreizende Styles verzichten!