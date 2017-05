Sophia Vegas: Sie verteidigt Ex-Mann Bert Wollersheim

Es ist immer etwas Besonderes, wenn sich ein Ex-Paar auch nach der Scheidung noch versteht - wenn die Ex-Frau dann aber noch öffentlich für ihren Verfolssenen einsteht, ist das wirklich selten!

Von Anfang an bekundeten Sophia Vegas und Bert Wollersheim, dass sie auch nach ihrer Trennung noch gute Freunde bleiben würden, jetzt ließ Sophia Taten sprechen!

Nachdem in den Medien teils drastisch über die angeschlagene finanzielle Situation ihres Ex-Mannes berichtet worden war, stellte sich die Blondine in einem Facebook-Post demonstrativ hinter Bert Wollersheim und nahm ihn öffentlich in Schutz.

"Es war nie ein Problem für mich, Bert nicht als wohlhabenden Mann kennen zu lernen, und auch nicht wichtig, als der finanzielle Ruin ab 2012 hereinbrach! Was zählt, ist das Herz!", beginnt die ehemalige Dschungelcamp-Zweite.

Weiterhin werde Sophia ihrem Ex-Mann unter die Arme greifen, und das auch finanziell:

"Auch wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert hat, lasse ich ihn nach wie vor nicht hängen! Und deswegen sagte ich ihm zum Verfahren, dass ich entweder die große Summe der Steuerstrafe zahle oder ihn weiterhin unterstütze", so die Blondine entschlossen.

Klar, dass auch die Fans bei so viel Einsatz für ihren Ex-Ehemann nur staunen können:

"", erklärt ein Follower beeindruckt, "", stimmt auch ein anderer zu.

Ein ist klar, auf seine Ex-Frau kann sich Bert Wollersheim wohl nach wie vor verlassen!