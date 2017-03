Sophia Wollersheim feiert ihr erstes Mal nach 17 Jahren

Zugegeben, hätte sie es nicht gesagt, hätte man es wohl nie bemerkt, aber Sophia Wollersheim hatte tatsächlich in den letzten 17 Jahren offenbar keine Hosen an. Bis vor wenigen Stunden. Bei Facebook erklärt sie diese schräge Abstinenz folgendermaßen:

"So meine Lieben, ich war gerade powershoppen und habe seit ungelogen 17 Jahren das erste Mal wieder eine Hose an. So 'ne richtige Jeans halt. Ich denke jede Frau weiß was ich meine. Früher war ich übergewichtig und nach einigen schlechten Erfahrungen bin ich den Hosen bis zum heutigen Tage so einfach aus dem Weg gegangen."

So meine lieben ich war gerade power shoppen und habe seit ungelogen 17 Jahren das erste mal wieder eine Hose an ... Posted by Sophia Vegas Wollersheim on Dienstag, 28. März 2017

Sophia Wollersheim hat eine Sache übersehen

Dazu zeigt sie sich in einer weißen Jeans. So mancher wird aber Anmerken, dass die Dschungelcamp-Kleidung doch auch im letzten Jahr einheitlich war. Oder trug sie einen Dschungel-Rock? Nein, im Dschungelcamp trug sie, wie alle anderen auch, Shorts. Natürlich könnte man sagen, dass das schließlich auch Hosen seien, aber Sophia Wollerheim spircht schließlich von einer "richtigen Jeans".

Bert & Sophia Wollersheim: Er will sie unbedingt zurück

Mit Ehemann Bert Wollersheim scheint es endgültig vorbei zu sein. Nach der Trennung gab es immer wieder Hinweise darauf, dass Sophia und er doch noch einen Rückzieher machen könnten, doch seit einiger Zeit ist diesbezüglich Ruhe eingekehrt. Nun sieht es so aus, als habe Sophia Wollersheim ihr Glück in Miami gefunden.