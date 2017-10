Sophia Wollersheim: Heftiger Ausraster im Gericht

Gestern war der offizielle Scheidungstermin von Bert und Sophia Wollersheim. Das schrille Paar geht ab sofort getrennte Wege. Obwohl sich Sophia und Bert vor einem Jahr vorgenommen haben, dass ihre Scheidung friedlich ablaufen soll, kam es gestern zu einem Ausraster der Blondine im Gerichtsgebäude. Hat Sophia die sieben gemeinsamen Ehejahre mit Bert schon vergessen?

Sophia krempelte ihr Leben um

Nach der Trennung von Bert startete Sophia ein neues Leben. Der Fokus liegt dabei auf ihrer Karriere in den USA. Aber auch optisch veränderte sich die High-Society Lady. So ließ sie sich vier Rippen entfernen, ihren Magen in die Brüste verlegen und diverse Eingriffe in ihrem Gesicht durchführen. Bert und viele Fans sind besorgt. Sophia ist das egal.

Schock: Sophia Wollersheim wird von der Polizei abgeführt

Sophias rastet im Gericht aus

Obwohl sich das Paar im Guten trennen wollte, rastete Sophia gestern im Gericht aus. Grund dafür: Bert Wollersheim. Die Power-Blondine hatte Angst, dass ihr Ex-Mann nicht erscheinen würde. Bert nahm Sophias Auftritt gelassen. Die beiden wollen nach ihrer Scheidung Freunden bleiben, ob das wirklich klappt ist abzuwarten.