Sophia Wollersheim: Ihr Magen liegt in ihren Brüsten

Sophia Wollersheim schockt erneut ihre Fans. Im Sommer sorgte die Blondine mit ihrer Rippen-OP für reichlich Aufsehen. In einem Eingriff ließ sich das TV-Sternchen vier Rippen rausnehmen, um ihre Wespen-Taille zu perfektionieren. Diese hat mittlerweile einen Durchmesser von nur noch 47 cm. Die gesundheitlichen Folgen können gravierend sein. Sophia sieht dies entspannt. Nun ist sie mit der nächsten Horrornachricht in den Medien.

Nach Rippen-OP: Sophia Wollersheim macht eine Fastenkur

Beim Essen werden Sophias Brüste größer

Bei einem Treffen mit dem Kult-Millionärs Paar Robert und Carmen Geiss erzählt Sophia, dass ihr beim Entfernen der Rippen ein Zugang in die Brüste gelegt wurde. Dabei gehen Speisen und Getränke nicht in die Bauchregion, sondern in ihre Brüste. Dadurch kann es sein, dass ihre Brüste größer werden können. So sagt sie: "Wenn man isst oder trinkt geht das in die eine oder in die andere Brust, im Laufe des Tages kann die andere Burst dann größer oder kleiner werden, weil es noch nicht so gut funktioniert. Das muss sich erstmal ein bisschen eingrooven."

Sophia ist die erste Frau weltweit

Das Verfahren wurde von Medizinern extra für Rippenentfernungen entwickelt. Sophia ist die erste Frau weltweit, bei der diese Methode angewendet wurde. Wer die ganze Geschichte hören möchte, sollte heute Abend um 20:15 bei "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie' bei RTL 2 einschalten.