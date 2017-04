Sophia Wollersheim plant die Scheidung von Bert Wollersheim!

Nun ist es soweit, Sophia Wollersheim und ihr Noch-Gatte Bert Wollersheim bereiten offenbar ihre Scheidung vor. Bert ist neu verliebt und Sophia freut sich aufrichtig für ihn, wie sie „Bild“ gegenüber verraten hat: „Ich freue mich, wenn sich Bert verliebt hat, wieder ein neues Leben anfängt. Ich denke, wir können nun die Scheidung planen.“ Bert Wollersheim scheint es jedoch trotz neuer Liebe gar nicht so eilig mit der Scheidung zu haben: „Mir ist das im Moment nicht wichtig. Aber wenn Sophia den Wunsch hat, dass wir uns scheiden lassen, machen wir das.“

Sophia Wollersheim feiert ihr erstes Mal nach 17 Jahren

Und es wird wohl gemacht, Sophia Wollersheim hat sich bereits mit ihrem Anwalt auseinandergesetzt und der erklärt, wie es nun weitergehen wird: „Auch wenn die Ehe vor sieben Jahren in Las Vegas geschlossen wurde, ist der Gerichtsstandort doch Krefeld, wo das Paar seinen Lebensmittelpunkt hatte.“ Nach dem Trennungsjahr kann die Scheidung vollzogen werden, die Wollersheims könnten also noch in diesem Jahr geschiedene Leute sein.

Hat Sophia Wollersheim einen neuen Freund?

Warum Sophia Wollersheim es nun doch so eilig hat, bleibt ungewiss. Ob sie eventuell ebenfalls neu verliebt ist, wollte die Blondine nämlich nicht verraten: „Zu meinem Privatleben sage ich in der Presse generell nichts.“ Und trotz allem ist es ihr wichtig, weiterhin in engem Kontakt mit Bert und seinem Sohn zu bleiben, trotz Scheidung. Sie betont: „Alain kann mich jederzeit anrufen, ich bin für ihn da.“