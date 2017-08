Sophia Wollersheim: Sie hat eine 47cm Taille - Während sie bislang als Silikon-Blondie durch die deutsche TV-Landschaft stöckelte hat Sophia Wollersheim seit einiger Zeit einen sehr viel extremeren Kurs eingeschlagen. Am Beispiel internationaler Real-Life-Barbies orientiert, hatte sie sich erst kürzlich Rippen entnehmen lassen um eine noch schmalere Taille zu bekommen.

Sophia Wollersheim auf Plastik-Kurs

Mit Korsage schnürt sie sich nun auf 47 Zentimeter Taillenumfang! Sie sieht aus, als könne sie jeden Moment durchbrechen. „Natürlich ist es gefährlich, wenn man sich die Rippen rausnehmen lässt, aber bei zwei Rippen pro Seite ist ja nicht die Lunge frei gelegt. Das sind Organe, die weit hinten im Körper liegen, die Milz. Die ist ja nicht so wichtig“, erklärt sie gegenüber Pro7. „Ich möchte aus mir eine Ikone erschaffen. Ich verdiene Geld damit, wie ich mich darstelle. Andere lassen sich den Penis abschnibbeln, ich hab mir ein paar Rippchen rausnehmen lassen. Meine Güte, halb so wild, oder?“, winkt sie ab.

Pixee Fox: Real-Life-Barbie lässt sich chirurgisch die Augenfarbe ändern

Mit Real-Life-Barbie Pixee Fox sehen wir sie demnächst in der US-Show "Plastics of Hollywood". Tragischerweise gehört sie im Kreise dieser lebendigen Puppen noch zu den "natürlichsten" Kandidaten. So müssen wir uns wohl darauf vorbereiten, dass Sophia Wollersheim noch weitere drastische Eingriffe an sich vornehmen lässt, um bei dieser Freakshow mithalten zu können.