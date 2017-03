Sophia Wollersheim: So viel Arbeit steckt wirklich hinter ihrem Hammer-Body

Sophia Wollersheim legt großen Wert auf ihr Aussehen. Damit ihr Körper in Form bleibt, trainiert sie täglich eine Stunde lang.

Auf Facebook teilte die 29-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrem Personal Trainer. "Heute hat mich mein Personal Trainer Dany Petric wieder ordentlich ran genommen... so wie jeden Tag“, schreibt sie dazu. So richtig zufrieden scheint sie allerdings noch nicht zu sein und arbeitet hart an ihrer Bikini-Figur. "Der Sommer kommt und ich glaube langsam, allmählich bin ich auf einem guten Weg definierter zu werden oder?"

So richtig wollen einige Fans allerdings nicht glauben, dass nur das straffe Sportprogramm für den Hammer-Body der Ex-Frau von Bert Wollersheim verantwortlich ist. Doch Sophia nimmt den Kritikern sofort den Wind aus den Segeln: „Keine OP der Welt hilft, wenn die Ernährung und Sport nicht stimmen!“.