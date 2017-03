Sophia Wollersheim: Von Fans bei Werbe-Lüge ertappt

Satz mit "X", das war wohl nix...

Sophia Wollersheim hat Fans auf der ganzen Welt - und genau das wurde der kurvigen Blondine jetzt zum Verhängnis!

Auf Facebook warb die ehemalige Dschungelcamperin, die sich zur Zeit in Miami befindet, mit einem sexy Foto für einen aus anderer Promi-Werbung wohlbekannten Tee, aber statt Interesse an dem Heißgetränk zu zeigen, ließen manche Fans die Blondine eiskalt auffliegen!

Facebook / Sophia Wollersheim

Während sich Sophia Wollersheim auf dem Foto mit ihrer Teetüte auf dem Bett räkelt, schreibt die Blondine:

"Huhu, ihr Lieben, euer Tag neigt sich dem Ende zu, meiner hat ordentlich begonnen ... Und mein Highlight ist nicht Miami, wo ich mich gleich in die Sonne schmeiße, sondern dass ich diesen super tollen Detox Tea entdeckt habe!"

Soweit, so gut, wären nicht auch einige Fans der Ex von Bert Wollersheim in Miami zugegen:

"", lässt ein User die Blondine auffliegen, "", und "", amüsieren sich auch die anderen über die Schwindelei von Sophia.

Kein Wunder, dass die ertappte Sophia Wollersheim da auch ein wenig verlegen wird:

"Haha ja, scheiß Spiel", antwortet sie den Fans mit einem lachenden Smiley.

Tja, bei diesen aufmerksamen Fans bleibt zu vermuten, dass Sophia Wollersheim bei ihrem nächsten Werbeposting ein wenig ehrlicher - oder zumindest vorsichtiger ist...