Soulsänger Cuba Gooding Sr. stirbt an einer Überdosis

Schreckliche Neuigkeiten aus Hollywood: Schauspieler Cuba Gooding Jr. trauert um seinen Vater, den berühmte Soulsänger Cuba Gooding Sr. Der Musiker ist im Alter von 72 verstorben.

Cuba Gooding Sr. wurde tot in einem Auto aufgefunden

Wie das amerikanische Online-Portal "TMZ" berichtet, wurde Cuba Gooding Sr. am Donnerstag tot in einem silbernen Jaguar am Straßenrand aufgefunden. Die Polizei vermutet, dass der Sänger an einer Überdosis starb. Im Auto wurden mehrere Flaschen Alkohol und Drogen-Utensilien gefunden. Die genaue Todesursache ist allerdings noch nicht offiziell bekannt.

Cuba Gooding Sr. war ein großer Soulstar. Er startete mit der Band "The Main Ingredient" durch und landete mit dem Song "Everybody Plays the Fool" einen Welthit.

Cuba Gooding Jr. nimmt Abschied

Die Familie des Musikers ist erschüttert über die traurige Nachricht. Sein Sohn Cuba Gooding Jr. nahm öffentlich bei Instagram Abschied. Unter ein Foto der Band "The Main Ingredient", dass Cuba Gooding Sr. und die beiden anderen Musiker oben ohne zeigt, schreibt er: "Ewig während...". Denn durch seine Musik bleibt Cuba FGooding Sr. für immer unvergessen.