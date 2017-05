SPD-Zentrale in Berlin evakuiert!

Die SPD-Zentrale in Berlin wird evakuiert. In der Parteizentrale in der Poststelle des Willy-Brandt-Hauses wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden, wie „N24“ berichtet. Alle Mitglieder des Parteivorstandes und die Mitarbeiter haben sich vor dem Gebäude, auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelt. Eigentlich sollte ab 10 Uhr über den Entwurf des Regierungsprogramms beraten werden, über den ein Parteitag am 25. Juni entscheidet.