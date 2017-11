"Spice Girls": Sensationelle Comeback-News!

In den 90ern gehörten sie zu einer der erfolgreichsten Girlie-Bands weltweit. Die Spice Girls feierten internationale Erfolge und jeder ihrer Songs wurde zu einem regelrechten Ohrwurm. Die neusten Nachrichten der Erfolgs-Band dürften nun für jede Menge Aufregung sorgen. Für 2018 soll ein Comeback der fünf Sängerinnen geplant sein. Ihre Fans sind begeistert.

Comeback der Spice Girls

Wie die britische "Sun" berichtet, soll für 2018 ein neues Album der Spice Girls geplant sein. Das Überraschende: Auch Victoria Beckham soll bei dem Spice Girls Comeback mit von der Partie sein. Die Ehefrau von Profi-Kicker David Beckham distanzierte sich in der Vergangenheit immer wieder von den Gerüchten, ein Comeback mit ihrer ehemaligen Girlie-Band zu planen.

"Spice Girls": Re-Union mit Victoria Beckham?

Die Spice Girls sind in Comeback-Gesprächen

Wie die "Sun" ebenfalls berichtet, sollen die Spice Girls bereits seit Sommer dieses Jahres in Verhandlungsgesprächen über ihr geplantes Comeback sein. Die Spice Girls haben sich selber noch nicht zu diesen Gerüchten geäußert. Ob es 2018 zu einem finalen Comeback mit Mel C. und Co. kommen wird? Wir können gespannt sein...