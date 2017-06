Sportliche Mama: Heidi Klum fährt mit ihren Kindern Schlittschuh

Sportlich, Sportlich!

Eigentlich ist Heidi Klum ja dafür bekannt, ihre Kinder Lou (7), Johan (10), Henry (11) und Leni (13) aus der Öffentlichkeit herauszuhalten - umso mehr dürften sich die Fans über diesen Anblick gefreut haben!

Auf ihrem Instagram-Account postete die erfolgreiche Modelmama ein süßes Video mit ihrer Vierer-Rasselbande und bewies, dass sie nicht nur auf High Heels, sondern auch auf Kufen eine gute Figur macht!

In dem kurzen Clip, den Heidi mit ihren Followern teilte, sieht man die 43-Jährige in einer Eishalle mit ihren Kindern schlittschuhfahren.

Mit Töchterchen Lou an der Hand gleitet das Supermodel inmitten der anderen Hallenbesucher über das Eis und scheint einen herrlich entspannten Familientag mit ihren Süßen zu verleben.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 10, 2017 at 1:19pm PDT

"Wohoooooo", kommentiert Heidi ihr kleines Familienvideo - klar, dass auch die Fans der schönen Blondine von diesem süßen Einblick in das Klumsche Familienglück ganz begeistert sind:

"Du bist so eine tolle Mutter!", schreibt ein Instagram-User in den Kommentaren, "Mom goals" und "Oh, das ist so süß", schwärmen auch andere.