Spitzensportler Erik Meijs stirbt bei Autounfall

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf de A3 bei Ratingen ein schwerer Verkehrsunfall. Unter den Opfern befand sich auch der Sportler Erik Meijs. Nachdem er von den Rettungskräften geborgen werden konnte, wurde Erik auf eine Intensivstation in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht. Dort starb der 26-Jährige an seinen schweren Verletzungen.

Erik Meijs war holländischer Badminton-Nationalspieler

Der 26-Jährige war holländischer Badminton-Nationalspieler und spielte seit knapp fünf Jahren für den 1. BC Beuel. In dem Verein spielt ebenfalls seine Lebensgefährtin, die deutsche Olympionikin Birgit Overzier. Erik soll die Strecke auf der A3 drei Mal die Woche gefahren sein. Seine letzte Fahrt endete tödlich.

Erik Meijs hinterlässt seine schwangere Lebensgefährtin

Nachdem der Sportler in den schweren Verkehrsunfall auf der A3 verwickelt wurde, brachten ihn die Rettungskräfte auf eine Intensivstation in ein Krankenhaus nach Duisburg. Dort erlag Erik seinen schweren Verletzungen. Er hinterlässt seine schwangere Lebensgefährtin.