Stan Lee: Seine Ehefrau Joan ist gestorben

Stan Lee war mit seiner Ehefrau Joan Lee mehr als 70 Jahre verheiratet. Nun mussten sie sich trennen: Sie ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

"Ich kann die traurige Nachricht bestätigen, dass Joan Lee heute morgen friedlich und im Kreis ihrer Familie gestorben ist. Die Familie bittet um Zeit für ihre Trauer und darum, dass ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit respektiert wird", heißt es in einem offiziellen Statement, was von "The Hollywood Reporter" veröffentlicht wurde.

Das Magazin berichtet außerdem, dass Joan Lee vor einigen Tagen einen Schlaganfall erlitten haben soll. Seit dem 5. Dezember 1947 waren das ehemalige Model und der Autor verheiratet, ihre beiden Kinder kamen 1950 und 1953 auf die Welt.