Star-DJ Robert Miles ist tot!

Ein Schock für die Musikwelt, Robert Miles ist tot! Der Star-DJ verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von gerade mal 47 Jahren in Ibiza. Seine Hits wie „Children“ oder „One and One“ machten den gebürtigen Schweizer, der später Italien lebte, in den 90er Jahren zum absoluten Superstar. Das Magazin „DJ Mag Italia“ hat über seinen Tod berichtet. In den sozialen Netzwerken zeigen sich Kollegen und Freunde bestürzt über den frühen Tod von Robert Miles, der mit bürgerlichem Namen Roberto Concina hieß. Sei Freund und Kollege Joe T Vanelli schrieb auf Facebook: „Die tragische Nachricht des Todes eines großen Talentes und Künstlers unserer Zeit lässt mich ungläubig und traurig zurück. Mit ihm geht auch ein Teil meines Lebens als Künstler. Mir wird der Streit fehlen, die Raufereien, die Kritik und die Urteile, aber vor allem dein Talent unvergleichliche Sounds und Melodien zu finden.“

La tragica notizia della scomparsa di un grande talento e artista del nostro tempo, mi rende incredulo e sconvolto. Con... Posted by Joe T Vannelli on Dienstag, 9. Mai 2017

Robert Miles gelang mit "Children" ein echter Hit

Robert Miles schaffte es mit seinem Charterfolg im Jahr 1995„Children“, dass er in ganz Europa gespielt wurde. „Children“ gehört bis heute zu den der größten Trance-Hits aller Zeiten, der Song schaffte es auf Platz eins der deutsche Charts. Seine Album „Dreamland“ erhielt mehrfach Platin, zudem wurde Robert Miles mit dem World Music Award und dem Brit Award ausgezeichnet. Seine Karriere begann Robert Miles in Italien, erst im Radio, dann in die Clubs. Durch seinen ersten Hit legte er schließlich auf der ganzen Welt auf.