"Raumschiff Enterprise"-Star Skip Homeier ist tot

Hollywood muss von einem weiteren Star Abschied nehmen. US-Schauspieler Skip Homeier ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die traurigen News verkündete nun sein Sohn Michael gegenüber dem "Hollywood Reporter".

Skip Homeier (1930-2017) actor. Child star of TOMORROW THE WORLD (1944), later Melakon + Dr. Sevrin on #StarTrekTOS https://t.co/M8nJ92FF6n pic.twitter.com/o3i3FdofOq — Sony Movie Channel (@SonyMovieCh) 3. Juli 2017

Skip Homeier starb an Myelopathie

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, war Skip Homeier schwer krank. Er litt an der Krankheit Myelopathie. Dabei handelt es sich um eine Kompression des Rückenmarks, die durch Auswüchse oder Bandscheibenvorsprünge hervorgerufen werden. Skip Homeier verstarb bereits am 25. Juni an den Folgen der Krankheit.

Skip Homeier: Beeindruckende Karriere

Skip Homeier hat in seiner Karriere in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in „Okinawa“, „Die letzte Kugel trifft“ und dem Western „Der Scharfschütze“. Und auch als Serienstar hatte Skip Homeier großen Erfolg. So spielte er unter anderem in "Raumschiff Enterprise" oder „Helter Skelter – Die Nacht der langen Messer“ mit.