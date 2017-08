Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack hat ihn entsorgt

Was Stefan Mross wohl dazu sagt? Als Anna-Carina Woitschak ihn im Sommer 2016 mit einer kleinen Stefan-Puppe überraschte, flogen bei ihnen die ersten Funken. „Ich habe mich irgendwie in dich verliebt!“, sagte sie der süßen Marionette damals. Später gestand sie allerdings, dass nicht nur die Puppe gemeint war: „In dem Moment spürte ich aber zwischen Stefan und mir schon eine gewisse Magie.“

Nun gestand die 24-Jährige in der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ allerdings, dass sie den Puppen-Stefan weggeräumt hat. „Der liegt in der Kiste“, gesteht sie. Eine der wertvollsten Erinnerungen des Paares ist somit also bereits eingemottet.

Hoffentlich entsorgt Anna-Carina den echten Stefan nicht ganz so schnell. Das Paar gab seine Liebe im April 2017 bekannt und erntete für den Altersunterschied von 17 Jahren zunächst viel Kritik. „Wenn man jemanden liebt, ist das Alter egal", stellte Mross damals im Interview mit der „Bild“-Zeitung klar.