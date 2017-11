Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Heiratet er ein drittes Mal?

Von 2006 bis 2012 war Stefan Mross mit Stefanie Hertel verheiratet und nur ein Jahr nach seiner Scheidung gab er der Produktionsassistentin Susanne Schmidt das Ja-Wort. Doch auch diese Ehe hielt nicht lange – drei Jahre später stand erneut die Scheidung an. Man könnte meinen Stefan Mross sei nun ein für allemal durch mit dem Thema Hochzeit. Wenn da nicht seine neue Freundin Anna-Carina Woitschack wäre...

Die hat dem Moderator nämlich gehörig den Kopf verdreht. „Ich – wir – sind überglücklich. Und das soll noch ganz lange so bleiben“, schwärmt der 41-jährige von seiner Beziehung mit der 16 Jahre jüngeren Sängerin. Er habe nicht mehr damit gerechnet sich nochmal in jemanden zu verlieben, doch Anna-Carina hat alles verändert.

Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Wann kommt das Baby?

Ob er es wohl in Erwägung zieht einen dritten Versuch zu starten und mit seiner jungen Freundin vor den Traualtar treten wird? Ausschließen will Stefan es jedenfalls nicht. „Das weiß ich noch nicht. Aber sag niemals nie!“, so der Volksmusik-Star gegenüber ‚Neue Post’. „Aber das steht momentan überhaupt nicht im Raum.“ In den kommenden Monaten darf Anna-Carina also wohl noch keinem Antrag entgegenfiebern. Aber vielleicht ja im nächsten Jahr?