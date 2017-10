Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Hochzeits-Überraschung!

Bisher haben wir nur ihre verliebten Blicke füreinander gesehen. Jetzt gibt es das erste Liebes-Interview!

Seit Anfang des Jahres sind Stefan Mross (41) und Anna-Carina Woitschack (24) unzertrennlich. Jetzt sind die beiden zusammengezogen in sein Anwesen in der Nähe von Traunstein. „das neue“ traf das Traumpaar zum exklusiven Gespräch:

Stefan, Sie und Anna wirken sehr verliebt...

Stefan: „Ja, klar bin ich verliebt. Aber es geht auch darum, dass man Verständnis für den anderen haben muss. Anna hat für mich und meinen Beruf sehr viel Verständnis, weil sie eben auch in der Branche ist. Deshalb passt es bei uns so gut.“

Und was ist mit Hochzeit?

Anna-Carina: „Wir haben dieses Jahr ein ziemliches Tempo vorgelegt, sind ja gerade zusammengezogen. Das ist schon alles schnell gegangen. Aber wir lassen uns überraschen, was die Zeit so bringt.“ Stefan: „Wir sind im Moment sehr glücklich. Alles Weitere wird man sehen.“

Ein „Nein“ klingt anders, das freut uns. Verbringen Sie denn viel Zeit miteinander?

Anna-Carina: „Ja, wir möchten am liebsten gar nicht mehr ohneeinander sein. In diesem Jahr war es maximal eine Woche, in der Stefan und ich nicht zusammen waren. Aber auch dann sind wir ständig in Kontakt.“

Anna-Carina & Stefan Mross sind bereit für den nächsten Schritt

Auch aus Eifersucht?

Stefan: „Nein, das ist eben das, was ich mit Verständnis meine. Wir sind beide in der gleichen Branche, reisen viel, treffen viele unterschiedliche Menschen. Da geht es eben nicht ohne großes Vertrauen. Und das haben wir beide ineinander.“ Anna-Carina: „Ich vertraue Stefan total.“

Anna, was schätzen Sie denn am meisten an ihm?

Anna-Carina: „Stefan kann fast alles. Er kocht bei uns und verwöhnt mich immer mit seinen tollen Gerichten. Und er ist ein guter Gärtner. Am meisten verbindet uns aber die Liebe zur Musik. Und wir reden und lachen sehr viel zusammen.“

DSDS-Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross: Gemeinsames Liebesnest

Wer räumt denn mehr auf?

Anna-Carina: „Bei mir kann’s schon sein, dass meine Schuhe oder Kleider herumliegen oder meine Kosmetiksachen.“ Stefan: „Na ja, bei mir funktioniert das gut (lacht). Das liegt aber daran, dass ich so viel reise und ständig aus dem Koffer lebe. Da will ich es zu Hause ordentlich haben.“

Was sind die nächsten Pläne?

Stefan: „Für nächstes Jahr haben Anna und ich viele gemeinsame Projekte geplant. Und ab Dezember gehen wir beide sogar zusammen auf Weihnachtstournee. Jetzt aber sind wir erst mal auf einer MSC-Kreuzfahrt. Eigentlich ist das beruflich, eine Schlager-Reise, aber das verbinden wir auch gerne mit ein bisschen Urlaub ...“