Stefan Mross und DSDS-Star Anna-Carina Woitschack ziehen zusammen

Schlagerstar Stefan Mross (41) und DSDS-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack (24) sind nicht der erste Beweis, dass diese beiden so gegensätzlich anmutenden Welten offenbar gut zusammen passen. Seit November 2016 sind sie und der zweifach geschiedene Trompeter ein Paar.

„Ich liebe Anna-Carina. Ich glaube fest an Vorbestimmung und dass unsere Liebe vom Schicksal geleitet wird“, trötet Stefan Mross schwer verliebt gegenüber Bild. „Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie Stefan. Er ist ein ganz besonderer Mann mit viel Lebenserfahrung“, flötet sie zurück.

Plant Stefan Mross bereits Umzug, Hochzeit und Kinder mit Anna-Carina Woitschack?

Kein Wunder, dass Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross direkt Nägel mit Köpfen machen wollen. Und so scheint demnächst auch ein Umzug anzustehen. „Das ist doch normal, wenn man sich liebt. Am schönsten wäre es, wenn Anna für immer zu mir nach Traunstein kommt“, gibt er offen zu. Auch sie könne sich das gut vorstellen: "Ich komme ja aus einer Schaustellerfamilie und habe bisher nur in meinem Wohnwagen gelebt.“

Trotz aller Liebesschwüre und Umzugspläne, sind sie sich aber einig, dass alles andere zunächst zu warten habe. "An Kinder denken wir noch nicht. Ich habe ja drei wunderbare Kinder“, sagt Stefan Mross und auch Anna-Carina Woitschack behält hier trotz rosa-roter Brille noch den Durchblick und sagt, dass das für sie noch in weiter Ferne sei. Schließlich sei sie ja noch so jung.