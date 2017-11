Nun also doch! Stefan Raab kehrt auf die Bühne zurück. Zwar nicht im TV, dafür aber live auf die Bühne.

Mit "Stefan Raab LIVE!" wird der Entertainer am 18. Oktober 2018 in der Lanxess-Arena in Köln für Unterhaltung sorgen. Mit dabei: Die Band "Heavytones" und viele Promis.

Sein Comeback verkündete Stefan Raab jetzt selbst auf der Facebook-Seite von "TV Total" mit einem Teaser-Video.

Mega-Comeback: Stefan Raab ist bei ProSieben zurück!

Alle Fans des Entertainers dürfen gespannt sein! Zu sehen sein wird Raabs Show ausschließlich in Köln.