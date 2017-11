Stefan Raab: Mega TV-Comeback!

Es wird das Mega-Comeback 2018! Denn dann meldet sich Stefan Raab endlich im TV zurück - zumindest hinter der Kamera. Die Aufzeichnungen seiner neuen Show "Das Ding des Jahres" sollen nach "Bild"-Informationen gestartet haben.

Stefan Raab: Comeback - Zwei Jahre nach dem TV-Aus

Vor zwei Jahren verabschiedete sich Stefan Raab von den Bldschirmen. Ein traurige Abschied für seine Fans! Denn bis heute gilt der Star als einer der erfolgreichsten Entertainer in Deutschland.

Jetzt ist es raus: Das macht Stefan Raab nach seiner TV-Karriere

Als Entertainer werden wir ihn in "Das Ding des Jahres" zwar nicht wiedersehen, doch er hat sich offenbar tatkräftigen Ersatz geholt. In der Jury werden laut "Bild" Joko WInterscheidt. Lena Gercke und REWE-Einkaufschef Jürgen Moog sitzen. Moderieren soll Janin Ullmann.

Stefan Raab: So ist seine neue Show

Worum es in der neuen Show von Stefan Raab überhaupt geht? Acht Erfinder präsentieren in der Show ihre Schätze. Sie treten in vier Runden gegeneinander an. In jeder Sendung gibt es einen Sieger. Alle Sieger kommen ins Finale. Wer dann das Rennen macht, erhält eine Siegerprämie von 2,5 Millionen Euro.