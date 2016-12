Allzu lange sind Stefanie Giesinger und Marcus Butler noch gar nicht zusammen, doch es scheint ihnen schon sehr ernst miteinander zu sein. So feiern sie bereits dieses Jahr das erste Mal das Fest der Liebe miteinander. Schon vor wenigen Wochen verriet das Model, dass der englische YouTube-Star Marcus sie und ihre Familie an Weihnachten besuchen kommen wird. Heute holte sie ihren Liebsten vom Flughafen ab.

Missing you like being squeezed and kissed ..l Ein von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) gepostetes Foto am 19. Nov 2016 um 14:13 Uhr

Doch der Weg dorthin war mit einigen Komplikationen verbunden! Mitten auf der Autobahn streikte ihr Auto und blieb liegen. Frustriert meldete sich Steffi auf Snapchat aus ihrem stehenden Wagen am Seitenstreifen. Anstatt Marcus freudestrahlend am Flughafen in ihre Arme zu schließen, musste sie nun auf den Abschleppdienst warten.

Wie das Dilemma ausging, verriet die 20-jährige ihren Snapchat-Followern bisher nicht mehr. Man kann nur hoffen, dass alles noch ein gutes Ende genommen hat und sie und Marcus schon längst wieder zuhause sind, um im Kreise von Steffis Familie die letzten Weihnachtsvorbereitungen treffen zu können. Das erste Weihnachtsfest mit ihrem Freund soll schließlich etwas ganz Besonderes werden!