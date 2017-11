Stefanie Giesinger: Total einsam nach Umzug nach New York

Jedes Model, das richtig durchstarten will, kommt wohl nicht drum herum für einige Zeit nach New York zu gehen. Die amerikanische Modemetropole gehört einfach zu den Orten auf der Welt, die die meisten Möglichkeiten für junge Models bieten. Das weiß auch Stefanie Giesinger und hat sich deshalb für einen Umzug nach New York entschieden.

Ganz so aufregend und glamourös wie man sich das Leben in New York vorstellt, scheint es allerdings nicht zu sein. Zumindest für Steffi ist es alles andere als leicht in der Großstadt Fuß zu fassen. "Ich habe die Anfangszeit in New York noch gar nicht überwunden, ich habe auch noch keine Freunde dort. Als ich da eineinhalb Monate war, muss ich sagen, habe ich mich schon einsam gefühlt", gesteht sie gegenüber ‚Promiflash’.

„Ich hab das Gefühl in New York kommt zuerst Arbeit, dann kommen Freunde und dann Familie. Und in Deutschland ist es ja wirklich so: Familie, Freunde, Freizeit, Arbeit“, stellt die 21-jährige fest. Mit den deutschen Werten kann sie sich wohl einfach viel besser identifizieren. Ein Glück hat sie ihre Wohnung in Berlin noch nicht aufgegeben. So kann Steffi immer, wenn sie das Heimweh überkommt, schnell wieder nach Deutschland flüchten.