Steffen Henssler: Todes-Drama!

Steffen Henssler schweigt in der Regel, wenn es um sein Privatleben geht. Doch aktuell zeigt er sich offen wie nie. Erst sprach er mit "Stern" offen über seine beiden Töchter. Jetzt bricht er auch das Schweigen zu dem Tod seiner Mama.

Steffen Henssler: Seine Mutter starb als er neun Jahre alt war

Steffen Henssler ist eigentlich für seine fröhliche und freche Art bekannt. Und das hat einen traurigen Hintergrund! Als der TV-Koch neun Jahre alt war, starb seine Mutter. "Das hat mir gezeigt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Vielleicht lebe ich deshalb heute so sehr nach dem Motto: Carpe diem – nutze den Tag. Du weißt nicht, was morgen ist. Ich habe diese Gier nach Leben​", so Steffen Henssler im Interview mit "Stern".

Steffen Henssler: Tränen-Zusammenbruch!

Steffen Henssler: "Das war schon ziemlich heftig, eine sehr harte Zeit."

Nach dem Tod seiner Mutter veränderte sich das ganze Leben von Steffen Henssler. Er zog danach von Pinneberg nach Hamburg zu seinem Vater. "Das war schon ziemlich heftig, eine sehr harte Zeit", gibt der Koch offen zu.

Auch in der Schule lief es nicht rund: "Ich habe damals zwar auch viel auf den Sack gekriegt, aber irre viel gelernt", sagte er über diese Zeit. Doch der Tod seiner Mutter hat ihn abgehärtet. Er erklärt: "Mich konnte dadurch nicht mehr viel erschrecken!"

Mittlerweile hat er seinen Weg gefunden. Er ist einer der erfolgreichsten Köche in Deutschland. Auch, wenn sein Weg bis hierhin steinig war....