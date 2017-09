Steffen Henssler: Tränen-Zusammenbruch!

Steffen Henssler macht Schluss! Über viele Jahre lief seine Erfolgsshow „Grill den Henssler“ bei Vox. Der Sender hat am Sonntag die letzte Folge ausgestrahlt.

Steffen Henssler trat gegen Detlef Steves, Eric Stehfest, Panagiota Petridou und Dennis aus Hürth in der letzten Folge an. Zunächst haben sich die Teams nichts geschenkt. Der Starkoch wurde am Ende allerdings emotional, denn beim Abschied flossen viele Tränen.

"Ich war sehr gerne Kapitän dieser Sendung. Es gibt diesen abgedroschenen Spruch: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ich sage ahoi und tschüss“, sagte Steffen Henssler in der Show.

Steffen Henssler wechselt zu ProSieben. Die Show wird auf dem Sender als „Grill den Profi“ weitergeführt, außerdem ist er in der neuen Show „Schlag den Henssler“ zu sehen und tritt damit in die Fußstapfen von Stefan Raab.