Steffen Henssler: Überraschende Beichte über seine Kids!

Im TV hat Steffen Henssler eine große Klappe. Wenn es aber um sein Privatleben geht, schweigt der TV-Koch wie ein Grab! Jetzt macht er eine überraschende Beichte über seine beiden Töchter.

Steffen Henssler packt aus

Steffen Henslsler hat insgesamt zwei Töchter aus zwei ehemaligen Beziehungen. Die beiden sind 10 und 9 Jahre alt. Sprechen tut der TV-Star aber nie über die beiden. Zumindest fast nie! Im Interview mit "Stern" packt Steffen Henssler jetzt überraschend aus.

"Die beiden sind auch extrem lustig. Starke Charaktere. Ich finde Vater von zwei Töchtern zu sein - mehr geht nicht. Absolut klasse", schwärmt er ganz offen.

Steffen Henssler: Als Papa ist er locker drauf

Und wie ist Steffen Henssler als Papa? In der Erziehung ist er ziemlich locker und lässt einiges durchgehen. "Und ich rede so mit den beiden, wie ich auch sonst rede. Da hätte ich vielleicht einen Hauch vorsichtiger sein sollen. Die hauen Sprüche raus, da fällt einem nix mehr ein. Ich frage mich, wie das erst in der Pubertät werden soll", verrät Steffen Henssler weiter. Und er gibt zu: Die beiden haben einiges von ihm! "Ich muss fast 'leider' sagen", grinst er.

Wie das Verhältnis zu seinen Exen ist, verrät er aber nicht...