Steffen von der Beeck: Macht er Jenny Elvers das Leben zur Hölle?

Endlich ist es soweit: "Promi Big Brother" geht los. Doch so wie die eingefleischten Fans des TV-Knasts fiebern sicher nicht alle dem Start der "Sat.1"-Show entgegen.

Vor allem zwei nicht - Steffen von der Beeck und Jenny Elvers. Denn: Während die ehemalige "Promi-BB"-Gewinnerin die Show für das Frühstücksfernsehen kommentiert, nimmt ihr Ex-Verlobter Steffen von der Beeck an der Sendung teil.

Steffen von der Beeck und Jenny Elvers machten mit Skandalen Schlagzeilen

Das Problem: Während ihrer fast vierjährigen Beziehung ist viel passiert, was sicher nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen soll. Immerwieder standen Jenny Elvers und Steffen von der Beeck mit undurchsichtigen Skandalen in der Öffentlichkeit. Egal, ob Alkohol-Missbrauch oder Gewalt-Vorwürfe. Das Ex-Paar äußerte sich häufig widersprüchlich.

Steffen von der Beeck: "Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen"

Kommt jetzt also endlich die Wahrheit ans Licht? "Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen - das wird mancher Person nicht gefallen", kündigte Steffen von der Beeck in der aktuellen "Closer"-Ausgabe an.

Meint er damit etwa Jenny Elvers, wird er ihr das Leben aus dem "Promi Big Brother"-Haus heraus zur Hölle machen? Und was sagt sie eigentlich dazu?

Jenny Elvers und Steffen von der Beeck geben sich versöhnlich

"Ich bin eine Frau, die nach vorne schaut - und froh ist, dass das alles hinter mir liegt", sagt sie.

Und auch Steffen van der Beeck gibt sich widererwartend versöhnlich: "Jenny hat nichts zu befürchten." Dafür jemand anderes? "Aber jeder ist von mir Klartext gewohnt. Und den wird es auch geben. Die Leute, die lieber über mich statt mit mir reden, bekommen ein bisschen Feuer von mir."

Hat Jenny Elvers trotzdem Angst vor Steffen von der Beeck?

Fragt man das Umfeld von Jenny Elvers zur "Promi Big Brother"-Teilnahme ihres Ex-Verlobten, klingt es jedoch schon, als könnte auch sie etwas von diesem "Feuer" zu spüren bekommen: "Jenny ist schon sauer über diesen Schritt. Das passt ihr mal so gar nicht. Sie hat schon Angst. Angst um Steffen, aber auch Angst, dass die eingekehrte Ruhe in ihrem Privatleben erneut erschüttert werden könnte", so ein Insider gegenüber "Closer":