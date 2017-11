Steffi Graf & Andre Agassi: SÃ¼ÃŸes Geheimnis

Dieses Strahlen in ihren Augen, dieses verliebte Lachen! Bei einer Gala in Vancouver zeigen Steffi Graf (48) und Andre Agassi (47) der Welt wieder einmal, wie schön Liebe sein kann. Während sich andere Promi-Paare trennen, ehemalige Tennis-Legenden vor den Scherben ihres Lebens stehen, führt das Ehepaar ein Leben ohne Skandale. Doch was ist das Geheimnis ihres Glücks?

In Las Vegas haben sich die beiden seit 1999 ein ruhiges Leben abseits der Öffentlichkeit aufgebaut. Obwohl den ehemaligen Tennis-Profis die Welt zu Füßen lag, haben sie die Bodenhaftung nie verloren. Ihr Geld nie zum Fenster herausgeworfen. Stattdessen haben sie sich nach Ende ihrer Profisport-Karriere einen neuen Lebensmittelpunkt gesucht: ihre Kinder Jaden (16) und Jaz (14), die langsam erwachsen werden.

Steffi Graf: „Andre ist mein Seelenverwandter“

Außerdem widmet sich Steffi mit ihrer Stiftung „Children for Tomorrow“ wohltätigen Zwecken. Und auch als Paar verlieren sie sich nie aus den Augen. „Wir sind seelenverwandt“, schwärmt Steffi von ihrem Liebsten. „Je älter wir werden, desto enger rücken wir zusammen!“ Auch eine neue Studie der Harvard-Universität beweist: Nicht Erfolg, nicht Geld sind Schlüssel zum Glück. Es sind gute Beziehungen zu Menschen, die uns wirklich lieben. Und damit sind Steffi und Andre gesegnet!

