Steffi Graf: Große Sorge um ihre Familie

Am 1. Oktober schockierte ein Massaker in Las Vegas die ganze Welt. 59 Menschen starben und über 500 wurden verletzt, als Stephen Paddock aus dem 32. Stock eines Luxus-Hotels wahllos auf Konzertbesucher schoss.

Steffi Graf meldete sich nach dem Vorfall über Twitter bei ihren Fans und sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus. "Mein Herz ist seit jener Nacht zerbrochen. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Menschen, die Opfer dieser Tragödie wurden", schrieb die 48-Jährige. Nun muss sie sich die Frage stellen, ob sie und ihre Kinder in Amerika noch sicher sind.

Steffi Graf & Andre Agassi: Tiefe Trauer

Die Tennis-Queen hatte immer wieder den Wunsch geäußert, zurück in die Heimat zu ziehen. Dies dürfte sich allerdings schwierig gestalten, denn ihre Kinder Jaden Gil und Jaz Elle sind dort verwurzelt und gehen noch zur Schule. Jaden bereitet sich sogar auf eine Profikarriere als Baseball-Star vor. Eine schwierige Situation für Steffi, die sich nach den jüngsten Ereignissen in den USA wohl nicht mehr so sicher fühlen kann, wie zuvor...