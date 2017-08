Sternschnuppen-Alarm: Der Meteorschauer der Perseiden kommt!

Wer noch den einen oder anderen Wunsch frei hat, der darf sich freuen! Denn der August schenkt uns einen echten Sternschnuppen-Schauer! Vom 9. bis 13. August kommt nämlich der Meteorschauer der Perseiden! Und am Wochenende kommt erst der Höhepunkt!

Der Höhepunkt des Sternschnuppen-Schauer ist in der Nacht vom 12. auf den 13. August

Der Höhepunkt des Spektakels am Himmel ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu erwarten. Dann können wir nämlich zwischen 22 und 4 Uhr morgens bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen. Ein traumhafter Anblick! Dieses Jahr sollen es übrigens noch mehr helle Sternschnuppen sein als in den vergangenen Jahren!

Mehr helle Sternschnuppen dank Jupiter!

Und dank dem Einfluss von Jupiter, sehen wir in diesem Jahr noch mehr helle Meteore als in den Jahren zuvor. Dann bleibt wohl nur noch ein Wunsch offen: Ein wolkenfreier Himmel...